Jürgen Klopp gelooft in de stunt: “Liverpool heeft het in zijn DNA om te gaan voor echt grote dingen.” Zaterdagavond neemt Liverpool het op tegen titelverdediger Real Madrid in de finale van de Champions League. “Ik ben zeer trots op het team. We staan hier tegen de verwachtingen in de finale, maar dat komt omdat we Liverpool zijn”, aldus Klopp.