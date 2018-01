Klimmen wordt steeds populairder

Klimmen wordt een steeds populairdere sport. Klimclubs hebben vandaag dubbel zoveel leden als zes jaar geleden. Vaak zijn kinderen er lid, want ze beginnen er steeds jonger aan. Zelfs de allerkleinsten klimmen tot veertien meter hoog.

Het is dus best een avontuurlijke sport waarbij je je hele lichaam moet gebruiken. Alle grepen op de muur hebben een andere kleur en grootte. Zo kunnen de oefeningen makkelijker of moeilijker gemaakt worden.

“Het is redelijk moeilijk. Je moet vooral goed opletten waar je je handen en voeten zet”, zegt Robbe Bogaerts (10). Voor veel kinderen werken die technieken erg ontspannend, zoals voor Arwen Nyts (10). “Als ik aan de muur hang, dan vergeet ik alles rond mij. Dan denk ik alleen maar aan het klimmen en de technieken en zo”, zegt hij.

Er zijn vandaag ongeveer 11.400 klimmers aangesloten bij een club in Vlaanderen. Dat is bijna dubbel zoveel als zes jaar geleden. In de klimzaal in Antwerpen is elke muur elke avond bezet.