Kleppers aan de start van le Samyn

Morgen gaat de derde editie van de Napoleon Games Cup van start. De GP Le Samyn is de eerste wedstrijd en er staan meteen enkele kleppers aan de start. Onder andere Philippe Gilbert, Niki Terpstra, Zdenek Stybar en Thomas De Gendt zullen om de overwinning strijden. Le Samyn is live te zien bij VTM vanaf 15u30.

De GP Samyn gaat van start in Quaregnon en komt zo’n 200 kilometer later aan in Dour. Onderweg krijgen de renners vier klimmetjes voorgeschoteld, maar het zwaartepunt van de wedstrijd ligt toch vooral op het einde in de vier lokale ronden van 25 kilometer. Daar moet het peloton over 4 kasseistroken per ronde, dus in totaal komt dat neer op 16 kasseistroken in de laatste 100 kilometer.

“Het is een mooie opportuniteit om het materiaal te testen met het oog op Parijs-Roubaix” aldus Philippe Gilbert, zelf nog winnaar van Le Samyn in 2008. “Het is natuurlijk ook de opening van het Waalse wielerseizoen, dus dat is wel speciaal.”

Vorig jaar ging de overwinning naar Guillaume Van Keirsbulck. Twee jaar geleden won de Nederlander Niki Terpstra nog in helse omstandigheden, ook dit jaar staat hij aan de start. “Ik heb er nog steeds trauma’s van. Het was toen zo koud, ik heb het sindsdien niet meer zo koud gehad.” Net als de voorbije jaren zullen de renners geconfronteerd worden met moeilijke omstandigheden. De temperatuur zal continu rond het vriespunt schommelen. Regen wordt er wel niet verwacht.