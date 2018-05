Kleine groep Duivels start WK-voorbereiding

De eerste Rode Duivels zijn dinsdagmiddag aangekomen aan het Belgian Football Center in Tubeke. Daar starten ze met de voorbereiding op het WK dat over een kleine maand begint. Het is nog een beperkte groep, pas maandag start de echte voorbereiding met alle Rode Duivels.

“Het is nu nog een meer individuele benadering afhankelijk van de belasting van de spelers”, vertelt onze man Peter Morren. “Sommigen krijgen wat meer rust, vrije tijd of aparte trainingen. Er zijn spelers die terugkeren uit blessure, die dit weekend nog hebben gespeeld of die al wat langer klaar zijn.”

Nu al aanwezig zijn basisspelers Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Vincent Kompany. Verder maken ook Michy Batshuayi, Thorgan Hazard, Christian Benteke, Nacer Chadli, Mousa Dembélé en Christian Kabasele deel uit van de groep.