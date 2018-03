Kent u Saeed Al-Owairan nog?

Wie zijn voetbalgeschiedenis kent, denkt bij België – Saoedi-Arabië aan Saeed Al-Owairan. De Saoedische middenvelder maakte in 1994 een legendarisch doelpunt tegen de Rode Duivels op het WK in de Verenigde Staten. In een videoboodschap aan VTM NIEUWS zegt Owairan dat hij zich dat doelpunt nog heel goed herinnert.

Owairan dribbelde toen de Belgen op een hoopje. “Ik kreeg een pass van onze linksachter. Vanop eigen helft brak ik door en dribbelde meteen twee en nadien nog een derde Belgische speler. Mijn ploegmaats liepen zich vrij op de flanken, waardoor er centraal ruimte kwam. De Belgische verdedigers twijfelden en ik kwam alleen voor de doelman. Met mijn rechtervoet kon ik uiteindelijk scoren.”

Bekijk hier nog eens het legendarische doelpunt van Saeed Al-Owairan tegen de Rode Duivels. België verloor de wedstrijd met 0-1, maar ging wel door naar de achtste finales. Net zoals Saoedi-Arabië. Voor beide landen werd die fase van het toernooi wel het eindstation.