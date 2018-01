Keisse: “Wil mijn tips en tricks delen”

Iljo Keisse is dit jaar samen met Philippe Gilbert de ancien bij Quick-Step Floors. Met de komst van vele jonge renners én met het verdwijnen van kopman Tom Boonen is het nu aan Keisse om pater familias te spelen. “Ik wil mijn tips en tricks delen met de jonge jongens”, zegt Keisse.

Hoe het Quick-Step Floors dit voorjaar zal vergaan zonder Tom Boonen is een groot vraagteken. Zelf op stage voelt Keisse al een verschil in mentaliteit. “Tom was zowel kopman als leider van de ploeg in alle mogelijke opzichten”, stelt Keisse. “Hij was zowel de magneet van de media als degene waar alle aandacht naartoe ging tijdens de koers.. Tom zal zeker gemist worden. Niet enkel in de klassiekers, maar overal.”

De piste

Naast een uitstekend wegrenner is Iljo Keisse een al even uitstekende pistier. Door het missen van de Gentse Zesdaagse begint de Quick-Stepper wel in topvorm aan het wegseizoen. Maar ambities op de piste heeft Keisse nog altijd, zeker met het oog op de Olympische Spelen van Tokio 2020.