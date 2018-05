Het is niet de avond van Loris Karius. De doelman van Liverpool gaat nog een tweede keer gruwelijk in de fout. De Duitse doelman laat een afstandsschot van Bale knullig door z’n handen glippen waardoor Real 3-1 voor komt tegen Liverpool. De concurrent van Simon Mignolet beleeft zo z’n ergste nachtmerrie in de finale van de Champions League.