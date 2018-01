"Kandidaat-winnaar? Als je 20 namen noemt"

David Goffin begint als een van de outsiders aan de Australian Open. Onze landgenoot speelt zich sinds eind vorig jaar in de spotlights, maar probeert de druk wat af te houden. “Als je twintig kandidaat-winnaars neemt, hoor ik daar misschien bij.”

Onze Sportman van het Jaar begint dinsdag aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen een kwalificatiespeler. Sinds zijn finaleplek op de Masters en sterke wedstrijden in de Davis Cupfinale en op de Hopman Cup klinkt zijn naam steeds luider als mogelijke eindwinnaar in Melbourne.

“Er zijn kandidaten met meer ervaring en die hier al vaker hebben gewonnen”, vertelt Goffin. “Er zijn ook spelers die terugkeren: Stan Wawrinka, Djokovic. En dan zijn er ook nog Roger (Federer) en Rafa (Nadal). Ik ben zelf ook nog nooit verder geraakt dan de kwartfinales.”

"Zo ver mogelijk"

De kwartfinales is iets wat Goffin opnieuw wil bereiken. Daarin neemt hij het dan mogelijk op tegen Roger Federer. “Ik probeer zo ver mogelijk te geraken in het toernooi en dan zien we wel. Ik heb al bewezen dat ik een goede wedstrijd kan spelen, maar een grand slam is nog iets anders. Ik weet niet hoe het is om verder dan de kwartfinales te geraken, maar we gaan het proberen.”