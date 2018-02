Kan Van Aert Van der Poel kloppen op WK?

Vanmiddag om drie uur gaan de profs van start op het WK veldrijden in het Nederlandse Valkenburg. Thuisrijder Mathieu Van der Poel is de grote favoriet. Uittredend wereldkampioen Wout Van Aert wil de Nederlander toch het vuur aan de schenen leggen. “Ik heb heel lang uitgekeken naar deze koers, ik kan niet wachten om eraan te beginnen” aldus Van Aert.

Wout Van Aert werd de voorbije twee jaar wereldkampioen, maar dit seizoen steekt z’n concurrent Mathieu Van der Poel er met kop en schouders bovenuit. Van der Poel won al 26 crossen en is natuurlijk op het WK in eigen land de grote favoriet. “Maar ik zie het wel zitten” zei Van Aert. “Ik heb me de afgelopen week heel goed gevoeld op training. Het kan allemaal heel snel keren, dat hebben we geleerd uit de wedstrijd van de vrouwen. Dus ik zal altijd blijven denken dat ik kans maak.”

Het parcours in Valkenburg ligt er ook loodzwaar bij. De winnares bij de beloften van de dames moest zelf worden weggedragen na de wedstrijd. Sanne Cant zei na haar wereldtitel bij de vrouwen zelfs dat het de zwaarste wedstrijd uit haar carrière was. “Ik was wel blij als ik het parcours zag” zei Van Aert. “Het is nog veel zwaarder dan ik had verwacht. Maar het is wel waar ik op had gehoopt: een echte modderboel. Het zal veel lopen worden, dat zijn allemaal dingen die mij moeten liggen” is Van Aert hoopvol.