Kampioenenviering Cercle op Brugse reien

De Brugse binnenstad kleurde gisteren helemaal groen en zwart. De spelers en staf van Cercle Brugge werden op bootjes op de Brugse reien onthaald door hun fanatieke supporters. Er waren zelf enkele die van het warme weer profiteerden om naar de boot met de spelers toe te zwemmen.

Een belangrijke vraag is ook of trainer Frank Vercauteren met Cercle Brugge meegaat naar eerste klasse. “Ik weet nog niet of ik blijf, dat zullen we in de komende dagen zien. Maar ik wil wel blijven, anders zou ik niet blijven praten.”