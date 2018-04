Kampioen tegen Anderlecht? “Dat helpt niet”

Ivan Leko wil nog niets weten van een titelfeest in Brugge: “Ik ben boos. Gisteren en vandaag werd er gesproken over de datum van de titelviering, maar wat is dat? Dat helpt niet.” Club Brugge is de ongenaakbare competitieleider en de Brugse fans hopen maar al te graag op een kampioenenmatch tegen de aartsrivaal Anderlecht.

“Wanneer je al negen of tien maanden aan de leiding staat, geeft dat een enorme druk en stress”, vertelt Leko. “Voor veel spelers is dat ook de eerste keer dat ze deze druk meemaken.”

Belangrijkste is kampioen spelen

Ook de spelers willen nog niet spreken over kampioen spelen tegen Anderlecht. “We moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken en dan gewoon de punten pakken”, reageert Stefano Denswil. Hans Vanaken vindt het vooral belangrijk dat de voorsprong tegenover het begin van de play-offs vergroot is: “Het gaat om kampioen spelen en tegen wie maakt niet uit.”