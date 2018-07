Julien Vermote bekogeld tijdens interview

Wielrenner Julien Vermote (Dimension Data) en VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn zijn tijdens een interview bekogeld met steentjes. Geen kwaad opzet, maar een grap van Geert Tiebergyn, de verzorger van Greg Van Avermaet.

Tiebergyn kent Vermote al lang, want hij was zijn coach bij de nieuwelingen. Het incident toont aan dat de sfeer er op het einde van de Tour goed inzit.

“Ik ben beginnen trainen met hem en hij is een goede vriend geworden”, zegt Vermote over Tierbergyn. “Het is leuk om hem hier tegen te komen, al werkt hij voor een andere ploeg. Vriendschap overtreft de ploegen”, sluit Vermote nog af.

Bekijk hier het volledige interview: