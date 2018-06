Journaliste zet kusgrage fan op zijn plaats

Een uitbundige supporter in Rusland zal zijn aanvaring met een vrouwelijke reporter niet snel vergeten. De man wilde de vrouw kussen tijdens een verslaggeving, maar kreeg in de plaats daarvan een flinke uitbrander. Het hele gebeuren werd vastgelegd door de camera.

Julia Guimaraes, een Braziliaanse sportjournaliste die voor het WK afreisde naar Rusland, stond zondag klaar om haar livereportage te beginnen voorafgaand de wedstrijd tussen Japan en Senegal. Zoals wel vaker gebeurt, lokte de camera enkele nieuwsgierige omstaanders. Eén van hen zag zijn kans schoon en dook het beeld in om de vrouw een kus op de wang te geven. Maar zij beet van zich af.

Julia kon de kus behendig ontwijken en spelde de man meteen de les. “Doe dat niet, doe dat nooit meer, oké? Doe dat niet. Ik geef je geen toestemming om dat te doen. Nooit.” Ze voegde toe dat het onstuimige gedrag niet beleefd is, en eindigt met een laatste stukje advies. “Doe dat nooit met een vrouw, oké? Respect.” Op de achtergrond is nog hoorbaar hoe de man zich excuseert.

Eerder incident

Op Twitter verklaarde Julia later dat het al de tweede keer is dat ze iets dergelijks meemaakt tijdens haar verblijf in Rusland. “Het is moeilijk om de woorden te vinden”, schrijft ze. “Triest! Beschamend!” In een latere reactie op Globo Esporte legt ze uit dat ze de man van antwoord diende omdat ze wilde begrijpen waarom hij dacht dat hij “het recht had om dat te doen”.

De felle reactie van de vrouw wordt toegejuicht op Twitter. “Hoe iemand kan denken dat het een goed/leuk idee is om iemand te kussen zonder hun toestemming, is onvoorstelbaar,” klinkt het onder andere.