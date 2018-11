José Mourinho steelt opnieuw de show

De trainer van Manchester United, José Mourinho, heeft opnieuw de show gestolen. Dit keer tijdens het Champions Leauge-duel tussen Manchester United en de Zwitserse kampioen Young Boys. Manchester United won die wedstrijd dankzij een goal van onze landgenoot Marouane Fellaini in de toegevoegde tijd. De Portugese trainer van United ‘vierde’ die goal door met drinkbussen te gooien.

Uiteraard kwam er veel kritiek op de reactie van Mourinho, al had die meteen een uitleg klaar. “Ik ga me in de eerste plaats richten tot mijn aanbidders. Ik heb al veertien seizoenen Champions League gespeeld en al veertien keer plaatste ik me ook voor de volgende ronde. En de twee jaren waarin ik geen Champions League speelde, won ik twee keer de Europa League”, zei Mourinho na afloop van de wedstrijd.