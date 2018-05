Jordan: “Ik ben niet zenuwachtig”

Niet enkel Romelu kampte de laatste weken met een blessure, ook broer Jordan ondervond lichte letsels. “Ik sta er nog, nu gaat het best goed. Af en toe voel ik nog wat na-effecten op de training, maar alles is onder controle”, aldus Jordan Lukaku.

Broer Romelu is een certitude in de 23-koppige selectie straks van bondscoach Roberto Martinez. Voor Jordan is dat nog afwachten: “Ik ben er, ik weet dat ik alles zal geven, maar zenuwachtig ben ik niet”, vertelt Jordan. Hij hoopt op speelkansen zaterdag tegen Portugal. Op die manier kan hij zich bewijzen aan de trainer: “Op het veld zal ik niet denken aan mijn kwaaltjes en zal ik er gewoon voor gaan.

Met die onzekerheid kan Jordan leven. Hij heeft vertrouwen in zichzelf, maar het staat wel vast dat deze week belangrijk wordt voor hem: “Je merkt op training dat er een soort competitie is tussen de spelers die niet zeker zijn van hun plek bij de definitieve selectie. Dat haalt ook het niveau van de groep naar omhoog.”