Jolien D’Hoore droomt van olympisch goud in 2020

Jolien D’Hoore is morgen een van de kanshebbers voor de Kristallen Fiets voor de beste renster van het afgelopen jaar. D’Hoore hoopt uiteraard om volgend jaar met haar nieuwe wielerploeg te schitteren op de weg. Maar haar hoofddoel blijft de olympische titel in 2020 op de piste in Tokio, samen met Lotte Kopecky, met wie ze vorig weekend nog een medaille pakte op de wereldbeker.

D’Hoore is nog maar net terug van de wereldbeker in Berlijn. “Het is een beetje reizen van het ene naar het andere. Het is van wereldbeker naar wereldbeker en als ik thuis ben, moet ik op stage”, zegt D’Hoore.

D’Hoore en Kopecky pakten meteen brons op hun eerste wereldbekermanche van het seizoen. Hun absolute doel is een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2020. “Het grote doel is de ploegenkoers in Tokio, maar natuurlijk moet je tussentijdse doelstellingen stellen om er te geraken. In de tussentijd hebben we nog twee wereldkampioenschappen die we goed willen rijden. Er zijn trouwens nog genoeg wedstrijden om te presteren.”

Ronde van Vlaanderen

Over haar ambities in de Ronde van Vlaanderen blijft D’Hoore voorlopig nog voorzichtig. “Ik denk dat iedereen in onze ploeg de Ronde van Vlaanderen kan winnen. Het is nu aan mij om te antwoorden met de benen en te tonen dat ik het ook waard ben”, zegt D’Hoore nog.

D’Hoore won de voorbije twee jaar al overtuigend de Kristallen Fiets voor vrouwen. Maar dit jaar ziet ze zichzelf niet als topfavoriete. “Er is zeker concurrentie, die niet te onderschatten is.”