Het vertrouwen van de Rode Duivels is nog altijd groot, na de derde plaats op het voorbije WK. “We weten nu dat we van iedereen kunnen winnen”, zegt vice-aanvoerder, Jan Vertonghen aan VTM NIEUWS. Vrijdag spelen ze een oefenwedstrijd tegen Schotland. Dinsdag beginnen ze aan de nieuwe Nations League, in IJsland.