"Jammer voor Radja, maar keuze coach respecteren"

Toby Alderweireld mocht als eerste Rode Duivel te pers te woord staan in de voorbereiding op het WK. Uiteraard kreeg hij verschillende vragen over de niet-selectie van Radja Nainggolan. “Voor hem is het heel jammer. We voelen met hem mee, maar meer kunnen wij niet doen.”

Alderweireld kent Nainggolan al lang. “Ik heb hem dan ook een berichtje gestuurd. We laten zien dat we meeleven. Voor elke voetballer die er niet bij is, doet dat natuurlijk pijn.”

De verdediger van Tottenham hoopt dat iedereen zich nu achter de nationale ploeg zet. “Wij hebben die steun van de supporters en het land nodig. Het enige dat ik kan hopen is dat zij achter ons staan en dat we er samen alles aan doen om een goed resultaat te halen op het WK.”

“Goesting is enorm”

Alderweireld heeft er een lastig seizoen opzitten. Hij stond enkele maanden aan de kant met een blessure en speelde nadien niet meer zoveel, maar hij voelt zich wel klaar voor het WK. “De laatste maand heb ik drie Premier Leaguewedstrijden gespeeld en laten zien dat ik volledig fit ben. Nu hebben we ook nog drie wedstrijden voor het WK. De goesting is enorm.”