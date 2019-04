Inter het masterplan van Lukaku: “Hij houdt van Italië”

Het ballonnetje is opgelaten. Zaakwaarnemer Federico Pastorello liet het koord los. Niet zonder voorbedachte rade zei hij dat Romelu Lukaku (25) graag eens in Italië zou voetballen en zijn toekomst bij Man United straks zal bekijken. Maakt deel uit van een masterplan, genaamd FC Internazionale, zo klinkt het in makelaarsmiddens.

Twee loerende oogjes gevolgd door een emoji van een hoofdje met het vingertje op de mond. Zo reageerde Romelu Lukaku op Instagram op een foto van het interview dat zijn Italiaanse makelaar had met Sky Sports. Signore Pastorello zei veel en weinig tegelijk. Verkooppraatje met als bottomline: de toekomst van Lukaku ligt open.