Oliver Naesen reed een beresterke Milaan-Sanremo. In de spurt zat hij perfect in het wiel van winnaar Alaphilippe, maar die bleek nog net te sterk. Toch is de nuchtere Naesen tevreden met zijn 2de plaats.

De goede vorm heeft Naesen te pakken en dat belooft voor de Vlaamse klassiekers. “Ik hoop er zoveel mogelijk podia en zelfs een overwinning uit te halen. Dat zou mooi zijn. Al heb ik niet de luxe om er eentje te kiezen. Ik moet pakken wat ik kan”