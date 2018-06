Ibrahimovic: “WK zonder mij niet de moeite”

“Zonder mij is het WK niet het bekijken waard.” Dat grapte voormalig Zweeds international Zlatan Ibrahimovic in Rusland. Ibrahimovic maakt geen deel uit van de Zweedse selectie, maar kon wel dankzij zijn sponsor Visa afreizen naar het WK.

Zlatan Ibrahimovic grapte niet alleen over hoe het WK niet de moeite zou zijn zonder hem, hij had het ook nog even over het Zweedse elftal. “Ik denk dat Zweden minder druk voelt als ik er niet ben, want als ik er wel bij ben, moeten we alles winnen”, zei Ibrahimovic tot groot jolijt van het publiek.

Zweden speelt in groep F en neemt het in de groepsfase op tegen Zuid-Korea, Duitsland en Mexico.