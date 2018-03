Honger bij Quick-Step nog niet gestild

Philippe Gilbert en Niki Terpstra voelen zich klaar voor de Ronde van Vlaanderen. Hun team Quick-Step Floors won al 20 wedstrijden dit seizoen en nog is hun honger niet gestild. “Ik wil zeker winnen. Het is een van mijn grootste doelen dit jaar”, aldus de vorige winnaar Gilbert.

Philippe Gilbert is gemotiveerd om voor het tweede jaar op rij de Ronde van Vlaanderen op zijn naam te schrijven. “Ik heb misschien niet dezelfde vorm dan vorig jaar, maar ik ben toch klaar om zondag voor de prijzen mee te doen." Ook zijn Nederlandse collega Niki Terpstra is een van de favorieten in de Ronde. “Alles rond de ronde is wat groter en wordt wat opgeblazen. Ik benader de wedstrijd eigenlijk als alle andere"

Alle ogen zullen zondag gericht zijn op Quick-Step Floors. Welke pion ze naar zondag naar voren schuift is nog niet duidelijk. De ploeg van Patrick Lefevere domineerde zowat het hele Vlaamse voorjaar. Lampaert won afgelopen week nog Dwars door Vlaanderen, Terpstra zette E3 Harelbeke naar zijn hand.