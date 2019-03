Je 100ste interland spelen én scoren. Een mens zou er dolgelukkig van zijn. Eden Hazard die blijft cool en realistisch. "Hopelijk volgen er nog veel wedstrijden en winnende doelpunten", zegt de kapitein. Al vond die het spel van de Rode Duivels niet altijd even geweldig. Maar daar is een goede reden voor: “Het veld was moeilijk bespeelbaar en erg droog.”