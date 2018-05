Hein: “We speelden ons beste voetbal”

Hein Vanhaezebrouck was op de persconferentie bijzonder scherp voor zijn collega Sa Pinto: “Van die man word je niet wijzer, hij is bezig aan zijn laatste weken.” Over het spel van zijn spelers was Vanhaezebrouck ondanks het verlies tegen Standard tevreden: “Na vandaag kan ik zeggen dat ons spel alsmaar beter wordt.”

Standard-trainer Sa Pinto vindt dat ze verdiend gewonnen hebben: “Anderlecht was de betere ploeg in de eerste helft, maar wij konden snel scoren na de pauze en de wedstrijd controleren.”