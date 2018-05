Hein: "Sa Pinto is geen collega meer"

Hein Vanhaezebrouck heeft opnieuw stevig uitgehaald naar Ricardo Sa Pinto. “Voor mij is hij al lang geen collega meer” zei Vanhaezebrouck op z’n persconferentie daags na Anderlecht – Standard.

Vanhaezebrouck deelde na de wedstrijd tegen Standard een stevige sneer uit naar Sa Pinto. “Alles wat Sa Pinto vertelt is waar. Je wordt veel wijzer van die vent. Hij gaat toch weg zijn, ze gaan iemand anders nemen. Het zijn zijn laatste woorden he, nog twee weken” zei hij toen. Eén dag later mildert Vanhaezebrouck zijn toon duidelijk niet.

“Een collega is iemand die iedereen waardeert. Sa Pinto heeft zowat met iedereen ruzie gemaakt op z’n persconferenties. Hij is ingegaan tegen vele mensen. Als er toen commentaar op kwam, besliste hij om met niemand nog een persconferentie te doen. Meneer deed het alleen” zei hij vandaag. “Die man is vier keer naar de tribunes gestuurd. Hij heeft verschillende schorsingen gekregen. Hij heeft meer op het veld dan naast het veld gestaan.”

“Die gast heeft twee keer mijn assistent Belhocine aangevallen, zonder reden. Hij heeft hem en zijn familie verweten. Hij voerde hier een cinema op in de beker. Dat was niet om aan te zien. Ik heb de indruk dat iedereen daar los over gaat omdat de resultaten goed zijn. Maar die kerel is geen collega voor mij, dan moet ik ook niet collegiaal zijn tegenover hem.”

Vanhaezebrouck kwam wel nog even terug op z’n woorden na de wedstrijd. “Het enige waar ik spijt over heb is dat ik verwezen heb naar het feit dat hij nog maar twee weken gaat blijven. Dat had ik niet moeten doen” klonk het.