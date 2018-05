Hein: "Kritiek Coucke is ingeblikt commentaar"

Anderlecht staat zondag voor een laatste en belangrijke wedstrijd van het seizoen. Vorig weekend zette RSCA een zwakke prestatie neer tegen AA Gent. Voorzitter Marc Coucke reageerde toen op Twitter met “spelen als zalm in blik” en “het beu zijn om de tegenstander te feliciteren”. Trainer Hein Vanhaezebrouck vindt het geen kritiek, maar “ingeblikt commentaar”.

Vanhaezebrouck hoopt wel dat zijn team op een positieve manier het seizoen kan afsluiten. Op het spel staat nog een ticket voor de derde voorronde van de Champions League, maar Anderlecht heeft zijn lot voor de tweede plaats niet in eigen handen. Zelf moet het thuis winnen van Genk en Standard moet verliezen op Charleroi.

"Positief eindigen"

“Het is ook uw laatste kans om thuis toch nog positief te eindigen. Daar moet je alles aan doen. Als dat achteraf dan uitdraait in Europa League of Champions League, dat zullen we zien. Dat heb je niet meer in handen. Je moet nu winnen voor uw eigen supporters en voor de eer en kleur van uw trui.”

Fake News

Deze week kwam de Duitse krant Bild ook met het gerucht naar buiten dat Willy Sagnol topkandidaat is om Hein Vanhaezebrouck volgend seizoen op te volgen bij Anderlecht. “Als je als assistent van Bayern München zo reclame moet gaan maken voor jezelf, dat zegt veel. Als je het over ‘Fake News’ wil hebben, er wordt van alles verteld. Dat hoort er vandaag jammer genoeg bij. Met die social media, is iedereen journalist.”