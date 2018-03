Hein: "Kampioen? Dan moet PO1 perfect"

Anderlecht begint zondag aan zijn play-offs met een thuiswedstrijd tegen AA Gent. Paars-wit staat begint met zes punten (eigenlijk zeven) achter op leider Club Brugge. “Als we nog kampioen willen worden, dan zullen onze play-offs dicht tegen de perfectie moeten zijn” aldus Hein Vanhaezebrouck.

“Als je zo’n achterstand hebt op een goed team, dan zal het bijna perfect moeten zijn” zei de Anderlecht-coach die wel nog in een 35e landstitel gelooft. “Is dat mogelijk? In voetbal is alles mogelijk. Had het een andere sport geweest, kon het niet meer. Maar in voetbal kan alles.”