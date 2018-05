Hein: “Collectief het verschil maken tegen Standard”

Hein Vanhaezebrouck blikt vooruit naar de wedstrijd tegen Standard. “Het wordt een moeilijke opdracht, maar we spelen voor eigen publiek. We moet ons eigen voetbal spelen en we weten waar we ze pijn kunnen doen”, vertelt de trainer van Anderlecht. Als de Brusselaars winnen, staan ze (al dan niet voor even) aan de leiding.

Over de mogelijke koppositie wil Vanhaezebrouck niets weten: “Rekenen doen we niet, dat is allemaal afleiding. We moeten ons focussen op onze job.” De inzet van donderdag tegen Standard lijkt groot, want de ploeg die verliest zal hoogstwaarschijnlijk uitgeteld zijn in de titelstrijd. Dat vindt Vanhaezebrouck logisch, maar er kan ook een puntendeling volgen.

“Een gelijkspel zou voor Club Brugge het beste scenario zijn”, zegt hij. “Ik denk dat ze zich bij Club wel voorbereiden op het feit dat er een ploeg dichterbij zal sluipen donderdag. Dat zorgt altijd voor meer druk.” Maar de coach van Anderlecht is ook realistisch: “Als wij gelijk spelen en Club Brugge pakt de drie punten op Charleroi, dan denk ik dat de strijd gestreden is.”

Over afgelopen zondag



De videoref speelde in Jan Breydel een hoofdrol in de clash tegen Club Brugge. Enkele fases werden al uitvoerig besproken, maar Vanhaezebrouck is er kort over op de persconferentie: “Ik vind dat de VAR niet veel fout heeft gedaan, behalve misschien bij de al dan niet strafschopfout van Gerkens op Vanaken. Alhoewel je vaak ziet in het voetbal: contact en wij gaan neer.”