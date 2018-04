Hein: "Club Brugge wordt kampioen"

“Club Brugge wordt kampioen, daar bestaat geen twijfel over.” Het zijn de woorden van Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck. Anderlecht staat sinds gisteren opnieuw zes punten achter op blauw-zwart en Vanhaezebrouck ziet zijn Anderlecht die achterstand niet meer goedmaken. “We moeten nu vol de strijd aangaan voor de tweede plaats.”

Anderlecht won vorige zondag nog met 1-0 van Club Brugge en naderde zo tot op drie punten, maar na de nederlaag op Standard (2-1) en de zege van Club tegen Charleroi (6-0) is het gat opnieuw zes punten. “Het zou mooi zijn als wij of Gent de kloof toch nog één keer wat kleiner kunnen maken. Want anders zal Club Brugge heel snel kampioen zijn” aldus Vanhaezebrouck.

Dat kan zelfs al op speeldag 7 wanneer Club thuis Anderlecht ontvangt. Als de competitieleider z’n volgende twee wedstrijden wint én AA Gent pakt maximaal 5 op 9, is een overwinning tegen aartsrivaal Anderlecht voldoende voor een vijftiende landstitel. Al was Hein Vanhaezebrouck nog niet volledig mee met die redenering. Maar na snel hertellen maakte hij gauw dezelfde conclusie. “Wij moeten gewoon zoveel punten proberen pakken. We moeten vol voor die tweede plaats gaan. Die strijd zal wellicht duren tot de laatste speeldag.”