Hein: "Brugge moet zich geen zorgen maken"

We zijn drie speeldagen ver in play-off 1 en daar staat Anderlecht op drie punten van leider Club Brugge. De titelstrijd lijkt zo weer spannend te gaan worden, maar RSCA-trainer Hein Vanhaezebrouck zegt dat Club zich geen zorgen moet maken. “Na deze week kan het al gedaan zijn.”

Volgens Vanhaezebrouck heeft Club Brugge nog steeds een serieuze voorsprong en daar speelt de komende week ook een rol in. “Zij spelen nu twee keer thuis en hebben drie dagen om te recupereren. Wij hebben dan weer twee moeilijke verplaatsingen en telkens maar twee dagen ertussen. Als Club zes punten haalt en wij laten punten liggen, dan is het na deze week gedaan.”

Felicitaties voor spelers

De trainer van Anderlecht was na de 1-0-zege tegen Club wel heel fier op zijn spelers. “Over het hele seizoen gezien, hebben zij vandaag het best uitgevoerd wat we voorbereid hadden. Ik ben ook blij dat er opnieuw enkele jongens zijn opgestaan.” Zo had Vanhaezebrouck felicitaties voor Leander Dendoncker, Josué Sá en Alexis Saelemaekers.

“Buitenspel is buitenspel”

Club Brugge kwam nog langszij, maar het doelpunt van Diaby werd afgekeurd voor buitenspel na overleg met de videoref. “Als het buitenspel is, is het buitenspel”, reageert Club-trainer Ivan Leko. Hij is vooral teleurgesteld dat zijn ploeg opnieuw geen doelpunt kon maken.

“In play-off 1 is het geen kwestie van mooi voetbal te brengen, maar wel van te winnen. Dat doen we niet. In de laatste drie matchen hebben we ook maar één doelpunt gemaakt, een strafschop dan nog. Als je niet kan scoren, kan je ook niet winnen.”