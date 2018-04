Hein: "Al heel mijn leven de underdog"

Na drie speeldagen in play-off 1 staat Anderlecht op drie punten van leider Club Brugge. Toch willen ze bij paars-wit niet gezegd hebben dat ze nog in de running zijn om kampioen te spelen. “Ik speel al heel mijn leven vanuit de underdogpositie", stelt trainer Hein Vanhaezebrouck, "maar dat wil niet zeggen dat ik mijn spelers niet push om het maximale eruit te halen.”

Dat maximale blijft volgens Vanhaezebrouck de tweede plaats. “Na ons seizoen moeten we bescheiden zijn. Realistisch gezien blijft de tweede plaats het hoogst haalbare.” Toch denkt de trainer van Anderlecht dat ze bij Club Brugge wat nerveuzer worden. “Geloof me maar, dat zijn ze zeker. Maar ze moeten zich geen zorgen maken. Gezien het programma hebben zij nog altijd de beste kaarten.”

Cruciale week

Of play-off 1 herbegonnen is voor Anderlecht, hangt volgens Vanhaezebrouck af van de volgende twee wedstrijden. Twee uitmatchen ook voor Anderlecht: op Standard en op Genk. “Als we daar goede resultaten neerzetten, komen we misschien in een nieuw momentum. Maar de marge is klein, ook voor de tweede plaats.”

Gevaar Standard

Voor die tweede plaats ziet de trainer van RSCA in Standard een te duchten concurrent. “Als wij daar verliezen, zijn zij echt in de running voor die tweede plek. Daarom is die wedstrijd van woensdag ook belangrijk voor ons. We willen vermijden dat Standard dichter komt.”