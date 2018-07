Heeft Gouden Generatie kans gemist?

Was de halve finale in Rusland een eenmalige prestatie van deze generatie Rode Duivels? Of zullen ze ook op het volgende WK nog meedraaien? "We moeten gewoon vooruit durven denken, eens on-Belgisch denken en zeggen 'oke, dit gaat lukken'", zegt Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de Belgische Voetbalbond.

Jan Vertonghen is nu al 31 jaar. Eden Hazard is 27. Kevin De Bruyne 26. Sterker nog: van de basisploeg tegen Frankrijk zal enkel Romelu Lukaku op het WK in 2022 jonger zijn dan 30.

Het had ook nu kunnen lukken, want dit WK voelt voor velen aan als een gemiste kans. Fysiologen spreken dat alvast tegen. Want dankzij een betere fysieke begeleiding kunnen spelers langer op hun top spelen dan vroeger. Kijk naar Cristiano Ronaldo. Die maakt op zijn 33ste nog een transfer naar een topclub.