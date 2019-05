Hazards "besluit staat vast", maar Chelsea wil hem houden

Eden Hazard (28) is het wachten beu. Het toneel spelen eveneens. Na zijn laatste Premier Leaguematch dropte hij een voorzichtige hint over zijn toekomst. Hazard: “Mijn beslissing is genomen. En niks brengt me op andere gedachten.” Lees: hij wil naar Real Madrid en is het wachten beu.

De druk wordt opgevoerd. Nu ook door Hazard zelf. Zijn ritueel na zijn laatste wedstrijd op Engelse bodem, of toch die in zijn hoofd, verschilde weinig van wat hij normaal doet. Hij wuifde, strooide met kushandjes en toonde zich erkentelijk voor de spandoeken – ‘Eden bleeds blue, Chelsea is your home’ en ‘Eden Hazard, we willen dat je blijft’ – en de spreekkoren, maar dat verandert niets aan zijn besluit. Hij wil naar Real Madrid.

Hazard hij hoopt eveneens dat beide clubs snel een akkoord vinden. Op dit moment is de kloof tussen vraag (130 miljoen euro) en aanbod (100 miljoen) nog altijd niet gedicht. De clubs zijn al maanden in gesprek, maar het is eindeloos wachten op een doorbraak.

“Ook ik had het liever anders gezien”, zei Hazard. “Maar helaas is dat niet gebeurd. Ik ben nog altijd aan het wachten. Net als jullie aan het wachten zijn en ook de fans nog altijd in het ongewisse blijven. Ik heb mijn beslissing genomen, maar ik heb niet alles in de hand. Ik heb de club een aantal weken geleden nogmaals gezegd wat ik wil. Zelfs een top 4-plaats brengt me niet op gedachten. Mijn besluit staat vast.” Dat heeft hij CEO Marina Granovskaia zelfs persoonlijk laten weten, maar zij hoopt het maximum uit de deal met Real te persen. Tot ergernis van Real, dat een snelle oplossing wil, en Hazard die zit te popelen om naar Madrid te vertrekken. Alle voorbereidingen voor een verhuis zijn ondertussen genomen. “Maar dat zorgde niet voor extra afleiding op het veld.”

Hazard viel op Leicester pas na rust in. Hij sluit het seizoen af als assistkoning in de Premier League met 15 beslissende passes – een primeur voor hem. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Kevin De Bruyne, twee seizoenen op rij de beste aangever. Vrijdagavond ging Hazard ook op de Chelsea-award met alles prijzen lopen. “We hebben nog een Europa Leaguefinale te spelen en daarna zien we wel.” Op dit moment wijst alles erop dat een eventuele transfer naar Real zal moeten forceren. Het eerste duwtje is uitgedeeld.