Hazard: "Hebben één doel en dat is de finale"

Eden Hazard heeft zijn ambities uitgesproken voor het WK voetbal deze zomer in Rusland. “We hebben maar één doel en dat is naar de finale gaan. Wat er dan gebeurt, zien we wel.” Duidelijke ambities van de kapitein van de Rode Duivels, iets meer dan twee maanden voor de start van het WK.

Hazard vindt dat de Duivels stappen vooruit hebben gezet sinds het EK in Frankrijk. “Het was misschien niet de moeilijkste groep tijdens de kwalificatiecampagne, maar we hebben getoond dat we karakter hebben en dat er kwaliteit is. Op het WK zullen we beoordeeld worden op basis van de groepswedstrijden. Zeker tegen Engeland. Dan zullen we zien waar we staan.”

"Gelukkig bij Chelsea"

De 27-jarige kapitein van de Rode Duivels had het ook over zijn toekomst bij Chelsea. “We hebben inderdaad een moeilijke periode achter de rug. Nu wil ik eerst dit seizoen afwerken, dan het WK en daarna ga ik met vakantie. Ik lig nog twee jaar onder contract bij Chelsea en ben er ook gelukkig.”