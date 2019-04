Guardiola: "Het verlangen naar de halve finale is groot"

Manchester City neemt het vanavond op tegen Tottenham in de kwartfinales van de Champions League. De Spurs wonnen de heenmatch met 1-0. City moet dus winnen, anders is het uitgeschakeld.

Tottenham moet het wel zonder enkele sterkhouders doen. Zo zijn Harry Kane, Aurier, Winks, Dier en Lamela out.

Dele Alli blesseerde zich in de heenwedstrijd en is nog niet volledig fit. Er zal net voor de wedstrijd beslist worden of Alli kan spelen. Bij City is zo goed als iedereen fit.

Als Toby Alderweireld de halve finale wil spelen, dan mag hij vanavond geen gele kaart pakken. Doet hij dat wel, dan is hij geschorst voor de heenmatch van een eventuele halve finale.