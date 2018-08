Guardiola: "Blessure door opeenstapeling aan matchen"

Rode Duivel Kevin Bruyne is drie maanden buiten strijd door zijn kruisbandblessure. De middenvelder moet niet geopereerd worden. Manchester City-coach Pep Guardiola wijt de blessure deels aan de opeenstapeling van wedstrijden. “Spelers krijgen te weinig tijd om te herstellen”, klinkt het.

De Bruyne blesseerde zich op training. Na verder medisch onderzoek in Spanje blijkt nu dat enkel de laterale band van de rechterknie van De Bruyne is geraakt. Een operatie is dus niet nodig, maar de middenvelder mist door zijn blessure de competitiestart, een groot deel van de groepsfase in de Champions League en naar alle waarschijnlijkheid ook vijf interlands.

Twee jaar geleden had de Rode Duivel al een gelijkaardige blessure. Ook toen was hij enkele weken buiten strijd. Coach Guardiola wijt de blessures aan de opeenstapeling van wedstrijden. “Ze spelen veel matchen. Er was een korte herstelperiode na een zwaar seizoen, maar de spelers gaan er telkens voor. Maar het lichaam heeft zijn limieten, deze dingen gebeuren nu eenmaal.”