Groot voetbalonderzoek: “Federaal parket gaat uit van een criminele organisatie”

Het parket voert op dit moment 44 huiszoekingen uit in België. Aanleiding is een onderzoek naar matchfixing en witwaspraktijken in de Belgische voetbalcompetitie. Ook in het buitenland worden huiszoekingen uitgevoerd. Onder meer voetbalmakelaar Mogi Bayat, voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck, Club Brugge-trainer Ivan Leko en scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière werden opgepakt voor verhoor.

“Er zijn op dit moment 44 huiszoekingen aan de gang, verspreid over het hele land. De federale gerechtelijke polities van de verschillende arrondissementen werken daar aan mee. Uiteraard is dat goed voorbereid, aangezien er op hetzelfde moment overal werd binnengevallen en mensen werden opgepakt”, zegt gerechtelijk VTM NIEUWS-expert Faroek Ozgünes.

Daarnaast gaat het federaal parket ervan uit dat ze te maken hebben met een criminele organisatie, zegt Ozgünes. “Het gaat om mensen die doelbewust samenkomen om misdrijven te plegen. In dit geval wedstrijden vervalsen en fiscale fraude plegen. Wat ook meespeelt is dat er sprake is van private corruptie, zijnde dat er afspraken onderling werden gemaakt. Wie daar allemaal bij betrokken is, zal nog moeten blijken”, zegt Ozgünes. Een derde punt dat belangrijk is, is het fiscale luik, want er is ook sprake van witwaspraktijken.

Europese operatie

Het onderzoek wordt niet alleen in België gevoerd. Ook in het buitenland zijn er huiszoekingen aan de gang. De Europese operatie wordt geleid door Eurojust. Dat betekent dat ook magistraten van andere landen betrokken zijn bij het onderzoek. “Het gaat om Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië. Ook daar loopt een gelijkaardig onderzoek naar matchfixing, witwaspraktijken en fraude”, besluit Ozgünes.

