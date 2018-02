Greg over Van Aert, voetbal en Valentijn in Oman

Greg Van Avermaet boekte donderdag zijn eerste zege van het seizoen en maakte nadien tijd voor een Facebook Live-sessie met VTM NIEUWS. Daarin legden wij hem vragen voor van de kijkers. Van Avermaet heeft het zo over Wout van Aert, voetbal en Valentijn.

Beginnen doen we met de verwachtingen van Van Avermaet voor het komende klassieke voorjaar. “Parijs-Roubaix was mooi om vorig jaar te winnen, maar als ik mag kiezen, ga ik dit jaar voor een andere koers. De koersen die ik niet gewonnen heb bijvoorbeeld: Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen en misschien Amstel Gold Race.”

“Van Aert kan ver geraken”

Van Avermaet krijgt dit voorjaar ook concurrentie van de wereldkampioen in het veldrijden, Wout van Aert. “Ik denk wel dat hij ver kan geraken. Hij heeft zeker de capaciteiten om een goed wegrenner te zijn. Maar we mogen dit jaar nog niet te veel druk op hem leggen. Hij moet eerst en vooral ervaring op doen. Ik kijk er wel naar uit om met hem te koersen.”

Van Avermaet in het veld?

Zelf ziet Greg Van Avermaet het niet meteen zitten om de omgekeerde beweging te maken van Wout van Aert. “Ik heb ooit al eens meegedaan in Sint-Niklaas, voor het goede doel. Dat was geen groot succes. Ik denk dat Sven Nys mij toen ook gedubbeld heeft. Ik ben ook laat begonnen met koersen, dus ik heb nooit iets anders gedaan dan wegrennen. Het ontbreekt mij misschien ook aan techniek.”

“Wil later wel opnieuw voetballen”

Van Avermaet kreeg ook de vraag of hij ooit terug wil voetballen. Voor zijn wielercarrière stond hij nog onder de lat bij Beveren. “Na mijn carrière wil ik op amateurniveau zeker proberen om nog eens te voetballen. Ik heb deze winter ook nog eens in doel gestaan, maar moest er wel een paar dagen van recupereren. Maar later met een vriendenclubje wat plezier maken, wil ik zeker.”

“Geen hartjes gezien in Oman”

Tot slot polste een kijker nog naar de Valentijnsavond van Van Avermaet. “Die was maar saai. Ik heb een berichtje gestuurd naar mijn vrouw en een teruggekregen. We zullen die avond nog wel eens inhalen na de klassiekers. Ik denk dat ze in Oman ook niet meedoen aan Valentijn, want ik heb nog geen hartjes gezien.”