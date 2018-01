David Goffin reageerde donderdag enorm teleurgesteld na zijn verrassend vroege uitschakeling op de Australian Open. Onze landgenoot sneuvelde al in de tweede ronde tegen de Fransman Julien Benneteau. “Het was echt een slechte match.”

Goffin had last met de loden hitte in Melbourne. “Het was lastig om mijn spel te vinden. In alles. Bij mijn diepe slagen maakte ik geweldig veel fouten. Ik had echt geen goed gevoel in mijn racket. Ik had vandaag heel weinig controle over wat ik deed.”