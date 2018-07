Gilles De Bilde: “We verdienden te winnen”

Het heeft niet mogen zijn, de Rode Duivels gaan niet naar de finale van het WK voetbal in Rusland nadat ze in de halve finale verloren tegen Frankrijk. “Eigenlijk verdienden we het om te winnen, want we waren de beste ploeg”, vertelt VTM NIEUWS-analist Gilles De Bilde vanuit Rusland. “We waren ook de ploeg die wilde voetballen.”

“De ontgoocheling is groot, dat is logisch”, zegt De Bilde vlak na de wedstrijd. “Ik denk dat Frankrijk vrij negatief gevoetbald heeft, al een heel toernooi lang. En dat heeft zich voortgezet in de wedstrijd van vanavond.”

“Frankrijk heeft natuurlijk enorm goed verdedigd, maar je verwacht wel van een finalist van een WK dat ze net iets meer brengen dan ze vanavond gebracht hebben. Als je op die manier uit het WK gaat, is dat heel zuur.”

Wat kon beter?

Waar hebben de Rode Duivels het laten liggen? “We hebben offensief iets te weinig gebracht”, legt De Bilde uit. “Dat ligt ook aan het goede verdedigen van Frankrijk. Romelu Lukaku heeft zich niet kunnen doorzetten tegen de twee verdedigers van Frankrijk. En ook de andere jongens hebben dat helaas niet kunnen doen.”