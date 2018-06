Gilles De Bilde: "Nu stap voor stap gaan"

VTM NIEUWS-analist Gilles de Bilde pleit voor voorzichtigheid in het Belgische kamp. “We moeten nu stap voor stap gaan. Eerst de focus op Japan, dan pas over de kwartfinales beginnen. Voeten op de grond, dus.”

De vervangers hebben getoond dat ze klaar zijn, vindt De Bilde: “Ze hebben de A-ploeg zelfs geprikkeld en dat kan alleen maar positief zijn".

Over de logistieke gevolgen: meer reizen, minder dagen rust, is De Bilde duidelijk: “Dat mag geen rol spelen. Alles is hier prima georganiseerd en die jongens zijn het van bij hun clubs gewoon om zo’n verplaatsingen te doen.”