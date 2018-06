Gilles de Bilde: “Niet rekenen, maar gewoon winnen van Engeland"

VTM-nieuwsanalist Gilles de Bilde is duidelijk: de Belgen moeten niet beginnen te rekenen, maar gewoon winnen van de Engelsen volgende donderdag. “We zitten nu in de goede flow, dus moeten we niet bang zijn van Engeland en gewoon winnen.”

Groepswinst of tweede worden is belangrijk met het oog op de komende tegenstanders in het toernooi. Maar daar mogen we ons dus niet op blindstaren, vindt De Bilde. Beide ploegen zullen wellicht roteren, maar België moet vol voor de winst gaan.

Engeland en België hebben nu evenveel punten, een gelijk doelsaldo en evenveel gemaakte doelpunten in groep G. Maar toch staat Engeland aan de leiding omdat het één gele kaart minder heeft gepakt dan België.