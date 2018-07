Gilles de Bilde: “Kompany moet spelen"

Voor onze VTM NIEUWS-analist Gilles de Bilde is het duidelijk: Vincent Kompany moet vanavond spelen tegen Japan. “Een fitte Kompany is nog altijd een meerwaarde voor de ploeg. Bovendien is Kompany medisch –en wedstrijdfit verklaard. Hij moet spelen.”

Kompany viel al 20 minuten in tegen Engeland. Daarna trainde hij nog een paar dagen voluit mee met de groep. Dat moet dus genoeg zijn voor een basisplaats tegen Japan. De Bilde verwacht dat België zich kwalificeert tegen Japan. “Respect is op zijn plaats, maar de kwaliteit van de Rode Duivels is veel groter dan die van Japan.”