Gilles De Bilde: "Dubbel gevoel"

De bondscoach heeft dit toernooi de juiste keuzes gemaakt, vindt VTM NIEUWS-analist Gilles de Bilde. “De inbreng van Dembele in de halve finale is tegengevallen, maar dat is praat achteraf. Frankrijk is er wél in geslaagd om onze sterke punten te neutraliseren. Ze hebben het slim en sluw aangepakt. De jongens die bij ons het verschil konden maken, konden zich niet doorzetten.”

De Bilde blijft achter met een dubbel gevoel: “Trots, want je hebt de halve finale van de wereldbeker gehaald met mooi voetbal”, maar toch ook “een zuur gevoel omdat Frankrijk niet beter was dan wij.”