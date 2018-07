Gilles De Bilde: “Als ze zo spelen tegen Brazilië, liggen ze eruit”

“Onze defensieve onzekerheden zijn weer eens pijnlijk blootgelegd.” Dat zegt VTM NIEUWS-analist Gilles De Bilde na de achtste finale tussen België en Japan. Als de Rode Duivels op dezelfde manier spelen tegen Brazilië als ze nu gespeeld hebben, liggen ze gegarandeerd uit het wereldkampioenschap, zegt De Bilde nog.

Het was een bloedstollende match. De Japanners wisten eerst twee goals te scoren en maakten het niet makkelijk voor onze Rode Duivels. Gelukkig kon Jan Vertonghen het tij doen keren, waarna ook invaller Marouane Fellaini kon scoren. In de laatste seconden van de match maakte de tweede invaller Nacer Chadli de 3-2. Zo stoten de Rode Duivels dan toch door naar de kwartfinales, waar ze het moeten opnemen tegen Brazilië.

Defensieve onzekerheden

Dan zal het beter moeten, vindt ook Gilles De Bilde, die het WK voor ons volgt vanuit Rusland. “Onze defensieve onzekerheden zijn weer eens pijnlijk blootgelegd”, zegt hij vlak na de match. “Want ook al slikken we twee doelpunten, we hebben heel wat kansen tegen gehad.”

Aanvalslinie

Maar ook onze aanvallers speelden niet op niveau. “Onze aanvalslinie was helemaal nergens”, zegt De Bilde. “Ze was gewoon onzichtbaar en het is al een tijdje geleden dat we die gezien hebben. Dat moet ons toch ook zorgen baren.”

Ongeïnspireerd

Bovendien was de eerste helft en het eerste kwartier van de tweede helft niet goed. “We zijn slap en ongeïnspireerd aan die wedstrijd begonnen”, legt De Bilde uit. “Als je op die manier begint aan de wedstrijd tegen Brazilië, ga je er gegarandeerd uit.”