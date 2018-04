Gilbert vliegt over kasseien Roubaix

We hoeven het u niet meer te zeggen: Quick-Step Floors is dé wielerploeg in vorm. Zondag trekken ze met vier kopmannen naar Parijs-Roubaix, maar wie extra gemotiveerd is, is Philippe Gilbert. Hij gaat voor de vierde van vijf wielermonumenten uit zijn carrière.

Gilbert toonde zich de voorbije weken als de perfecte ploegmaat. Zondag hoopt hij zelf te kunnen winnen. Gilbert testte vrijdag alvast de benen en voelt zich ook mentaal goed. Dat toont een moment tijdens de verkenning met Iljo Keisse. Bekijk het hierboven.