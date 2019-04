Gilbert: “Overwinning van de ploeg”

Philippe Gilbert heeft intussen een palmares om U tegen te zeggen, maar na zijn zege in Parijs-Roubaix bleef hij bescheiden en strooide hij met lof voor zijn ploeg Deceuninck – Quick Step.

“Het was een zware dag, maar ik ben heel blij met de overwinning en de manier waarop”, vertelt een pronkende Gilbert. “We hebben samen gereden en dat mag je nooit vergeten. Ik heb niet alleen gewonnen. Het was een overwinning van de ploeg en dat zegt veel over onze mentaliteit.”