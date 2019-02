Genk-voorzitter over hetze rond Pozuelo: “Hoge kans dat hij zich nog zal bedenken”

Racing Genk-voorzitter Peter Croonen heeft in Praag gereageerd op de hetze rond Alejandro Pozuelo. De Spanjaard wil absoluut vertrekken en dreigt met contractbreuk, maar reisde in het kader van de zestiende finales van de Europa League gewoon mee naar Tsjechië. “Ik schat de kansen hoog in dat hij zich nog gaat bedenken.”

Alejandro Pozuelo wil uitdrukkelijk vertrekken. De middenvelder dreigt zelfs met gerechtelijke stappen. Maar Pozuelo zakte wel gewoon mee af naar Praag, waar de Limburgers morgen aantreden in de zestiende finales van de Europa League. “Dat was een sportieve keuze van Philippe Clement. Tot nader order heeft Alejandro nog een contract bij ons. Wij willen dat hij dat contract respecteert. En hij zelf heeft ook aangegeven dat hij dat contract zal respecteren zolang dat er is. Philippe moet nu inschatten of Alejandro in het hoofd klaar is om te spelen. Zo niet, staan er andere jongens klaar die zijn rol kunnen overnemen”, zegt Croonen.

“De situatie is uiteraard niet fijn”, gaat Croonen verder. “Ik denk dat iedereen het anders had gewild. Maar de situatie is nu eenmaal hoe ze is en hoort spijtig genoeg bij het voetbal. Onze groep is matuur genoeg om hiermee om te gaan, maar uiteraard mag dit niet te lang aanslepen. Wij hebben Toronto (de Canadese club waar Pozuelo heen wilt, red.) duidelijk gemaakt wat ons standpunt is, maar nog niets teruggehoord. Ik vermoed dat hun reactie nu de volgende stap wordt.”

Dé hamvraag: hoe ziet de voorzitter de commotie eindigen? “Als Alejandro zich bedenkt en beslist om toch tot de zomer te blijven, zullen wij heel blij zijn en hem opnieuw in de armen sluiten. Ik schat die kansen hoog in. In het andere geval zullen wij onze rechten uitputten.”

