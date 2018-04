Foket: "Geen reden tot paniek"

AA Gent begon sterk aan play-off 1, maar is de laatste twee wedstrijden weer wat weggezakt. Thomas Foket ziet geen reden tot paniek. “We houden de ploegen achter ons op afstand en houden zo ons doel: eindigen in de top drie.”

Na de uitzege tegen Anderlecht en de thuiswinst tegen Club Brugge zagen veel supporters hun team opnieuw meedoen voor de titel. “Wijzelf hebben nooit over de titel gesproken”, zegt Foket. “Wij wilden voor de top drie gaan en daar zijn we nog altijd in aan het slagen.”

Gent verloor afgelopen weekend op Standard en speelde dinsdag een slechte wedstrijd tegen Racing Genk (0-0). “We hebben de voorbije twee matchen te weinig kansen gecreëerd. Nu moeten we naar Charleroi. Daar moeten we rechtzetten, wat we thuis hebben laten liggen.”

"Had al meer kunnen en moeten zijn"

Racing Genk begint play-off 1 met vijf op twaalf, maar het had volgens trainer Philippe Clement al veel meer kunnen en moeten zijn. “We moeten gewoon op deze manier blijven voetballen. Verder kansen creëren en dan gaan die doelpunten en de beloning ook komen.”