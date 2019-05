“FIFA-onderzoekje” naar Anderlecht

“Fake news.” Dat zegt Anderlecht over de berichten in buitenlandse media dat paars-wit een transferverbod wacht. In november 2018 werd dat ook al geschreven, op basis van documenten van Football Leaks, na zogezegd illegale transfers van minderjarigen tussen 2011 en 2015.

De club geeft wel toe weet te hebben van “een FIFA-onderzoekje”. Het is niet duidelijk om welke dossiers het gaat, maar bij RSCA is men er gerust op: er zullen geen zware sancties volgen. “De FIFA neemt bij wijze van spreken elke aansluiting van jeugdspelers onder de loep.”